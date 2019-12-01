Publican más de tres millones de páginas y documentos del 'Caso Epstein'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 12:07:36

Washington, Estados Unidos, 30 de enero del 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la publicación de más de tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el caso del millonario Jeffrey Epstein, además de confirmar que no se censurarán 180 mil imágenes incluidas en el material.

En Washington D.C., el fiscal general adjunto Todd Blanche informó que esta nueva ronda de publicaciones cumple con la ley aprobada por el Congreso que obliga a hacer públicos todos los archivos vinculados al caso del financiero neoyorquino, quien mantenía conexiones con figuras como el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton.

“Vamos a producir más de tres millones de páginas, incluidos dos mil vídeos y 180 mil imágenes en total, lo que significa que el departamento habrá producido aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley”, indicó Blanche en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la divulgación permitirá al público conocer los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una menor y quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos más graves por tráfico de menores.

La publicación se da tras meses de tensiones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de censura en la entrega de documentos. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía como fecha límite el 19 de diciembre, plazo que la administración había rebasado mientras continuaba la revisión del material.

Blanche reconoció que “algunos documentos” permanecerán fuera del dominio público, conforme a lo que permite la ley, para proteger información privada de víctimas, imágenes de pornografía infantil, material que muestre muerte o abuso físico, o archivos ligados a investigaciones judiciales en curso.

“Aunque la ley permite preservar documentos necesarios para la seguridad nacional o asuntos exteriores, ningún archivo va a ser clasificado o redactado de acuerdo a eso”, subrayó.

Durante décadas, Epstein mantuvo relaciones con exmandatarios y altos funcionarios, y estuvo vinculado a actividades de influencia e inteligencia.