Publican más de tres millones de páginas y documentos del 'Caso Epstein'

Publican más de tres millones de páginas y documentos del 'Caso Epstein'
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 12:07:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, 30 de enero del 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la publicación de más de tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el caso del millonario Jeffrey Epstein, además de confirmar que no se censurarán 180 mil imágenes incluidas en el material.

En Washington D.C., el fiscal general adjunto Todd Blanche informó que esta nueva ronda de publicaciones cumple con la ley aprobada por el Congreso que obliga a hacer públicos todos los archivos vinculados al caso del financiero neoyorquino, quien mantenía conexiones con figuras como el presidente Donald Trump y el expresidente Bill Clinton.

“Vamos a producir más de tres millones de páginas, incluidos dos mil vídeos y 180 mil imágenes en total, lo que significa que el departamento habrá producido aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley”, indicó Blanche en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que la divulgación permitirá al público conocer los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una menor y quien se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos más graves por tráfico de menores.

La publicación se da tras meses de tensiones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de censura en la entrega de documentos. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía como fecha límite el 19 de diciembre, plazo que la administración había rebasado mientras continuaba la revisión del material.

Blanche reconoció que “algunos documentos” permanecerán fuera del dominio público, conforme a lo que permite la ley, para proteger información privada de víctimas, imágenes de pornografía infantil, material que muestre muerte o abuso físico, o archivos ligados a investigaciones judiciales en curso.

“Aunque la ley permite preservar documentos necesarios para la seguridad nacional o asuntos exteriores, ningún archivo va a ser clasificado o redactado de acuerdo a eso”, subrayó.

Durante décadas, Epstein mantuvo relaciones con exmandatarios y altos funcionarios, y estuvo vinculado a actividades de influencia e inteligencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Aseguran 300 cartuchos útiles,12 cargadores y equipo balístico durante operativo en Buenavista, Michoacán
Muere presunto asaltante tras intento de robo en fraccionamiento de Celaya, Guanajuato
Hallan tráiler abandonado en Zamora, Michoacán; presentaba impactos de bala en el parabrisas
Más información de la categoria
Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Se mantiene recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán en Estados Unidos
Vinculan a proceso a Alfredo "N", presunto homicida de los interpretes de señas y su hija en Morelia
Comentarios