ASF investiga al INE por posibles irregularidades en contratos y manejo de recursos

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) para esclarecer posibles anomalías en la contratación de bienes y servicios, así como el presunto uso indebido de recursos públicos, luego de que se difundieran señalamientos sobre posibles vínculos entre proveedores y personal del organismo.

El órgano fiscalizador informó que cuenta con elementos e indicios relacionados con presuntas irregularidades en distintos contratos, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Las indagatorias no se limitarán al INE, sino que también incluirán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas, funcionarios y proveedores que pudieran estar relacionados con los hechos.

La investigación se produce tras las publicaciones periodísticas que señalaron posibles anomalías en la asignación de contratos para materiales electorales y presuntas relaciones entre empresas proveedoras y personas cercanas a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.

Ante los cuestionamientos, Taddei ha rechazado que su administración favorezca a determinadas empresas y ha defendido la legalidad de los procedimientos de contratación. También anunció que solicitaría una revisión de las licitaciones señaladas, mientras que las posibles omisiones en las declaraciones patrimoniales y de intereses de funcionarios involucrados fueron remitidas al Órgano Interno de Control.

Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en la autoridad electoral y consideró necesario realizar las auditorías correspondientes para esclarecer los señalamientos.

La ASF aseguró que conducirá las investigaciones con independencia, objetividad y rigor técnico, con el propósito de determinar si existieron irregularidades y, en su caso, deslindar responsabilidades. Hasta el momento, los señalamientos se encuentran bajo investigación y no constituyen por sí mismos una determinación definitiva de culpabilidad.