ASF detecta irregularidades en compras del IMSS durante 2024

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 16:18:55

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2026.- En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por 59.5 millones de pesos en compras realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principalmente en la adquisición de medicamentos y equipo médico.

De acuerdo con el informe, la mayor observación corresponde a 39.5 millones de pesos en medicamentos cuya entrega no pudo ser acreditada en siete contratos. Además, se detectaron otros 6.1 millones de pesos en medicamentos no comprobados en cuatro contratos adicionales.

La ASF también observó 12.8 millones de pesos relacionados con “penas convencionales”, multas aplicables por incumplimiento de plazos, reflejadas en una nota de crédito por la compra de un acelerador lineal; sin embargo, el órgano fiscalizador señaló que el manejo del pago debe corregirse.

En cuanto a sanciones por retrasos, se identificaron 0.6 millones de pesos en multas no aplicadas en siete contratos, 0.5 millones en cinco contratos y 0.12 millones en un contrato adicional. Asimismo, se reportaron 0.016 millones de pesos pagados por medicamentos no recibidos y 0.02 millones de pesos correspondientes a medicamentos no entregados y multas no aplicadas en un Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS.

La ASF señaló que hubo entregas que no quedaron debidamente comprobadas, así como multas por retrasos que no fueron calculadas o cobradas conforme a lo establecido en los contratos.

Además, detectó un caso de medicamentos recibidos sin contar con el registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

En el rubro de servicios de diálisis, el órgano auditor encontró que se aceptaron formatos sin evidencia suficiente de que los insumos se encontraban en el domicilio del paciente.

Finalmente, en los llamados “servicios integrales”, la ASF identificó controles deficientes, como fianzas de cumplimiento fuera de supervisión y facturas electrónicas (CFDI) con periodos reportados superiores a un año, cuando debían registrarse de manera mensual.

Las observaciones deberán ser solventadas por el IMSS en los plazos establecidos por la ley.