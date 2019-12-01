Asesinato de líder limonero de Michoacán, una muerte anunciada: Le quitaron escolta oficial, lo acusaron de criminal y lo asesinaron el día que convocó a un paro

Apatzingán, Mich., a 20 de octubre de 2025.- El homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y dirigente del Tianguis Limonero, era un hecho que se advertía desde hace semanas, cuando una serie de decisiones en su entorno y una campaña de desprestigio arrancaron, para culminar con su secuestro, tortura y homicidio este lunes.

Bernardo Bravo era la cara más visible del sector limonero de Michoacán, cuyo epicentro es el Valle de Apatzingán, una región disputada a sangre y fuego por el crimen organizado que se financia de las extorsiones a los productores del campo.

Su labor en defensa de los productores limoneros y sus intereses, como el pago justo por la fruta, la no intermediación de “coyotes” y el fin de las extorsiones a manos del crimen organizado, lo llevaron a contar con una escolta oficial proporcionada por el gobierno, pero esta le fue retirada el pasado mes de septiembre, cuando comenzaba a organizar a los limoneros en el movimiento agrícola que en las últimas horas llenó los titulares de la prensa.

Al mismo tiempo que le retiraban la escolta oficial, surgieron rumores que rápidamente se propagaron, sobre la existencia de una supuesta investigación en su contra por vínculos con la delincuencia, lo cual nunca se conocido de manera oficial.

Pero él no se dejó amedrentar y siguió su tarea en defensa de los limoneros. Uno de sus últimos actos fue la semana pasada, encabezar la manifestación en Apatzingán, donde productores arrojaron al suelo de cientos de kilos de limón, fruto de su esfuerzo como manera de protesta contra los abusos de las empacadoras e intermediaros que pagan entre 5 y 6 pesos por kilo de fruta, lo cual no alcanza para cubrir los hasta 3 pesos de cuota que les exigen los delincuentes, además del pago a los jornaleros y el traslado de la fruta a los empaques.

Para este lunes, Bravo había convocado a los productores del Valle de Apatzingán a concentrarse en punto de las 10 de la mañana en el Tianguis Limonero, para trabajar en la solución al bajo pecio de limón y sacar de la jugada a los “coyotes” que lucran con la reventa de fruta.

Sin embargo, Bravo no llegó a la cita. Su cuerpo fue localizado dentro de una camioneta a la orilla de una carretera en Apatzingán, con huellas de tortura y un balazo en la cabeza.

Quedan en el aire serias dudas de por qué se le retiró la escolta oficial y de dónde surgieron los rumores de la supuesta investigación en su contra, en un momento donde los agricultores se encuentran en plena lucha por la defensa de su economía y de la dignidad de los trabajadores del campo, y en contra de los intereses que mantienen a Apatzingán sumido en la pobreza y la violencia.