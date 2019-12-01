Asegura Sheinbaum que en 2026 se fortalecerá la inversión pública enfocada en infraestructura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:13:45

Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el año 2026 se va a fortalecer la inversión pública, en su formato mixto, la cual será enfocada en la infraestructura del país.

“Entonces, el año que entra va a haber mucha más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública, fundamental para el desarrollo del país y después lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor [...]”, detalló la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que el pasado 3 de diciembre sostuvo un encuentro denominado Consejo para la Promoción de Inversiones, con empresarios nacionales.

Al respecto la mandataria mexicana comentó: “Me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país”.