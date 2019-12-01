Asegura Sheinbaum que el T-MEC avanza de manera favorable

Monterrey, Nuevo León, a 25 de marzo de 2026.- Durante la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de confianza al sector empresarial al asegurar que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza de manera favorable, tras la instalación de una mesa formal de diálogo. Ante más de 4 mil empresarios, subrayó que este escenario brinda estabilidad económica y permite proyectar un año con expectativas positivas para el país.

La mandataria destacó que, pese a las diferencias naturales entre naciones y sectores, prevalece un amplio consenso en temas clave que permiten mantener el rumbo del desarrollo económico. “Hay certidumbre para nuestro país y para el futuro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá”, afirmó, al reiterar que la cooperación y los acuerdos son fundamentales para impulsar el crecimiento de México.

En materia económica, Sheinbaum informó que la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica contempla una inversión de 5.6 billones de pesos, combinando recursos públicos y privados.

Explicó que el denominado Plan México busca fortalecer la producción nacional y reducir importaciones mediante proyectos estratégicos. Además, adelantó medidas como la digitalización de pagos en casetas y combustibles, así como una propuesta enviada al Congreso para modificar el artículo 141 del Código Fiscal, con el objetivo de facilitar los procesos fiscales para las empresas.

En el ámbito estatal, resaltó avances en seguridad en Nuevo León, donde, dijo, los homicidios dolosos han disminuido cerca de 80 por ciento.

También mencionó obras relevantes como la construcción del Hospital Regional del IMSS en Santa Catarina, acciones para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y la asignación adicional de mil 500 millones de pesos para las líneas 4 y 6 del Metro.

Por su parte, el dirigente de Caintra, Jorge Santos Reyna, reconoció la apertura al diálogo, mientras que el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la coordinación con el gobierno federal y los beneficios de las inversiones anunciadas.