Asegura la Fiscalía de Nuevo León que el catedrático colombiano no presentó ninguna denuncia por las supuestas agresiones en su contra tras ser detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 22:29:17

Monterrey, Nuevo León, a 21 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios no presentó ninguna denuncia contra funcionarios por las supuestas agresiones que asegura haber sufrido durante su detención en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

En entrevista con medios de comunicación este miércoles, el fiscal general Javier Flores Saldívar aclaró que la única querella existente es por su desaparición. “No (puso denuncia). Existe la denuncia de la desaparición, a partir del 8 de enero”, puntualizó.

De acuerdo con la autoridad, el extranjero llegó a Nuevo León el 31 de diciembre y fue detenido en la terminal aérea por una falta administrativa por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo trasladaron a las celdas de la policía municipal de Apodaca, donde permaneció arrestado durante 36 horas.

Escobar Barrios, de 42 años, ha señalado que durante su detención fue víctima de agresiones que le ocasionaron la fractura de tres costillas. Sin embargo, el fiscal indicó que tras ser localizado el 16 de enero, luego de permanecer varios días en calidad de desaparecido, se le practicó una revisión médica que no confirmó dichas lesiones.

“En el examen previo que se practicó por parte del médico legista de la Fiscalía, aparentemente no existían las lesiones que él refiere respecto a las costillas”, afirmó Flores Saldívar.

El catedrático fue reportado como desaparecido, aunque posteriormente explicó que permaneció desorientado en los alrededores del aeropuerto y que recibió apoyo del personal de un centro de rehabilitación, lugar donde finalmente fue localizado por agentes ministeriales.

El fiscal añadió que, en caso de que el colombiano presente las lesiones que menciona, deberá acreditarlas mediante dictámenes médicos. “Sí él refiere la existencia de un tipo de lesiones, pues debe de tener las constancias que así lo acrediten”, sostuvo.

Finalmente, dio a conocer que se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que será la responsable de investigar la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.