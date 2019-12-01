Asegura FGR tigres de bengala, un ocelote y un lince durante cateo en Durango

Asegura FGR tigres de bengala, un ocelote y un lince durante cateo en Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 18:43:39
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Victoria de Durango, Durango.- Tres tigres de bengala, un ocelote, un lince, 32 equinos y diversos vehículos fueron asegurados durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble del municipio de Victoria de Durango.

La acción se dio luego de una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional, quien durante recorridos de vigilancia en la periferia de la localidad Aquiles Serdán detectó personas armadas y la presencia de animales exóticos.

Con esos datos, el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de cateo que permitió a elementos de la Policía Federal Ministerial ingresar al inmueble.

En el lugar fueron asegurados tres tigres de bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos, entre ellos caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro. Además, se aseguraron cinco vehículos, cinco motocicletas, cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

Los ejemplares de fauna silvestre quedaron a disposición del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre de Durango, mientras que los equinos fueron entregados para su resguardo a la Policía Montada de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

La FGR informó que el inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía Federal en Durango, la cual mantiene las investigaciones para deslindar responsabilidades.

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