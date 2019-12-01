Asegura Claudia Sheinbaum que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya muestra avances en seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 15:52:55

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Desde Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya muestra avances en seguridad, al combinar el fortalecimiento de la estrategia de seguridad con la atención a las causas sociales. Subrayó que su gobierno mantendrá cercanía permanente con la población michoacana.

Detalló que el plan incluye apoyos al campo, manejo forestal, ampliación de Sembrando Vida, precios preferenciales para productores, electrificación, internet gratuito, impulso al turismo, programas para jóvenes, infraestructura carretera, acceso al agua potable, más preparatorias, becas, planes de justicia para pueblos originarios, así como más hospitales y viviendas.

Sheinbaum destacó que la atención a las causas es un eje central de la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que, desde el inicio de su administración, el promedio diario de homicidios dolosos ha disminuido 40 por ciento a nivel nacional.

También resaltó que la Cuarta Transformación ha logrado reducir la pobreza con el aumento al salario mínimo y los Programas para el Bienestar, que en 2026 contarán con un presupuesto histórico de un billón de pesos. Recordó la creación de nuevos programas sociales y, para Michoacán, enfatizó la Beca Gertrudis Bocanegra.

Funcionarios federales informaron avances en apoyos sociales, infraestructura carretera y obras de salud, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció la implementación del plan y destacó beneficios para estudiantes y la ampliación de la Autopista Siglo XXI.

Finalmente, beneficiarias de los programas sociales agradecieron el respaldo del Gobierno de México, al señalar que ahora sí son tomadas en cuenta.