Arriban a México 29 connacionales desde Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 22:36:00

Ciudad de México, a 1 de julio de 2026.- Un grupo de 29 personas procedentes de Venezuela arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de las acciones de asistencia consular coordinadas por el Gobierno de México para apoyar a sus ciudadanos que decidieron salir del país sudamericano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el vuelo, operado por Viva Aerobús y proveniente de Maiquetía, aterrizó durante la tarde. Indicó que todas las personas llegaron en buen estado de salud y que en las próximas horas podrán reencontrarse con sus familiares.

La dependencia explicó que esta operación fue posible gracias a la coordinación entre la Embajada de México en Venezuela y la representación diplomática venezolana en territorio mexicano, lo que permitió concretar el traslado de los connacionales.

Asimismo, la SRE señaló que la Embajada de México en Caracas mantiene comunicación constante con la comunidad mexicana que permanece en Venezuela, brindando atención a los casos de asistencia y protección consular que se han presentado.

Además, informó que continúa proporcionando información sobre las rutas comerciales disponibles para abandonar Venezuela, en caso de que otros mexicanos requieran apoyo para salir del país.

Finalmente, la Cancillería expresó nuevamente su solidaridad con el pueblo venezolano ante la situación que enfrenta y reiteró su respaldo durante estos momentos difíciles.