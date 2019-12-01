Arrancan Festivales por la Paz con más de 260 mil asistentes en Tecámac y Tijuana

Arrancan Festivales por la Paz con más de 260 mil asistentes en Tecámac y Tijuana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 11:35:01
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Ciudad de México, 22 de marzo del 2026.- El Gobierno de México puso en marcha el Circuito Nacional de Festivales por la Paz con eventos realizados en Tecámac y Tijuana, donde se registró una asistencia conjunta de más de 260 mil personas.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, busca acercar actividades culturales gratuitas a jóvenes y promover la construcción de paz mediante el uso del espacio público.

De acuerdo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, el circuito contempla la realización de 200 festivales en las 32 entidades del país, con el objetivo de llegar a más de 7 millones de jóvenes con conciertos y actividades comunitarias.

Durante la jornada inaugural se presentaron artistas como Carín León en Tijuana, y Lila Downs, Siddhartha y la banda Bronco en Tecámac.

Las autoridades destacaron que el programa busca fortalecer el tejido social a través de la cultura y la convivencia comunitaria.

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