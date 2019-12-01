Armada de México conmemora 205 años de historia y servicio en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 21:56:13

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- Con una jornada de puertas abiertas y un acercamiento directo con la población, la Décima Sexta Zona Naval conmemoró en Lázaro Cárdenas el 205 aniversario de la creación de la Armada de México, en una ceremonia realizada frente al Río Balsas y el puerto michoacano.

El acto estuvo encabezado por el vicealmirante Camerino Roa Vidal, comandante de la Décima Sexta Zona Naval, quien estuvo acompañado por autoridades civiles, militares y navales. Durante la ceremonia se destacó la evolución de la institución y la permanencia de su misión de proteger la soberanía y contribuir a la seguridad del país.

Roa Vidal recordó que los antecedentes de la Armada se remontan al 4 de octubre de 1821, cuando, tras la consumación de la Independencia, se estableció el Ministerio de Guerra y Marina, bajo responsabilidad del teniente de navío Antonio de Medina Miranda.

La celebración también permitió destacar otros momentos relevantes para la institución. Entre ellos, el centenario de la Aviación Naval, que durante un siglo ha participado en tareas de vigilancia, patrullaje y apoyo en operaciones de rescate.

Asimismo, se resaltaron los 60 años del Plan Marina, mediante el cual personal naval brinda apoyo a la población durante situaciones de emergencia y desastres naturales. Este esquema ha sido utilizado para atender a comunidades afectadas por fenómenos meteorológicos y otras contingencias.

A estos aniversarios se sumó el 25 aniversario de la creación de las Fuerzas Especiales de la Armada, unidad preparada para intervenir en operaciones que requieren capacidades especializadas y un alto nivel de adiestramiento.

Como parte de la conmemoración, la Secretaría de Marina permitió que familias de Lázaro Cárdenas y visitantes conocieran de cerca parte de las actividades que desarrolla el personal naval. Los asistentes participaron en recorridos guiados por buques adscritos a este Mando Naval y observaron sistemas de navegación, equipo y otros elementos utilizados en las labores marítimas.

La actividad también permitió conocer aspectos relacionados con la formación y preparación de los marinos, así como los símbolos y elementos que distinguen a la institución.

Con esta celebración, la Armada de México refrendó su participación en labores de vigilancia y protección de las costas, recintos portuarios, ríos y mares, además de acciones encaminadas al mantenimiento del Estado de Derecho, bajo los principios de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.