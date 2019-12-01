Aranceles del 50% a autos chinos "no son medidas de coerción", asevera Sheinbaum

Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que los aranceles del 50 por ciento que su gobierno impuso a los automóviles de marcas chinas que llegan al país “no son medidas de coerción”, tal y como acusó el gigante asiático en la previa.

"No son medidas de coerción y no son contra China, eso es muy importante. O sea, no no son medidas contra un país, tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Entonces, no son contra un país en particular, ni mucho menos", mencionó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal dejó en claro que los aranceles son decisiones que tomaron para todos aquellos países con los que no tienen acuerdo comercial y reiteró que la decisión se tomó para fortalecer la economía nacional.

"Entonces, no estamos violando, digamos, ninguna norma internacional, Y hay muchos países en esta condición. Es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía", repitió la gobernante.

De igual forma, la presidenta Sheinbaum comentó que ya se habían tenido pláticas al respecto con el Gobierno chino, así como con Corea del Sur e insistió en que su administración está abierta al diálogo.