Aprueba el Senado el ingreso de 35 militares de EU a México

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2026.- En el marco de los preparativos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Senado de la República autorizó el ingreso de 35 militares de Estados Unidos, quienes participarán en labores de capacitación dirigidas a las Fuerzas Armadas mexicanas.

El senador Carlos Lomelí informó que estos instructores trabajarán de manera directa con personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, así como mejorar los protocolos de seguridad durante el desarrollo del torneo internacional, que tendrá como sedes ciudades clave del país.

“Son 35 elementos que vienen a capacitar a nuestras Fuerzas Armadas (…) para poder dar certeza y seguridad en el manejo de nuestro próximo evento, que es el Mundial”, señaló el legislador.

El funcionario explicó que esta preparación especializada busca fortalecer la capacidad de reacción ante posibles escenarios de crisis, priorizando la protección tanto de visitantes nacionales como extranjeros. “Consideramos que es muy importante que este tipo de adiestramiento se reciba para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los visitantes, tanto internacionales como mexicanos”, afirmó.

De acuerdo con lo detallado, la estancia del personal estadounidense será de aproximadamente 36 días, periodo en el cual impartirán formación técnica y operativa. Posteriormente, las Fuerzas Armadas mexicanas mantendrán la coordinación con instancias internacionales, no solo con Estados Unidos, sino también con otros países con los que existen acuerdos de cooperación en materia de defensa.

Lomelí destacó que este tipo de ejercicios forman parte de una estrategia enfocada en preservar la paz y el orden, especialmente ante la magnitud logística que implica la organización conjunta del Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá.

“El personal que ingresa viene a impartir capacidad de reacción y manejo de una situación de crisis”, reiteró el senador, al señalar que este tipo de colaboración es habitual dentro de la relación bilateral en materia de seguridad.

Cabe recordar que esta autorización se suma a otras recientes: en febrero pasado, el Senado avaló el ingreso de 19 elementos de la Marina estadounidense para ejercicios conjuntos en Campeche, así como la llegada posterior de otros 12 efectivos para actividades de capacitación con fuerzas mexicanas.