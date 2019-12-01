Aprueba el Senado de la República en Comisiones declarar el 9 de Marzo como el Día Nacional Sin Nosotras

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2026.- Las comisiones del Senado de la República aprobaron una propuesta para reconocer oficialmente el 9 de marzo como el Día Nacional Sin Nosotras, una fecha que busca resaltar el papel de las mujeres en la sociedad y generar conciencia sobre la desigualdad y la violencia de género.

La iniciativa se enmarca en las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer y pretende visibilizar el impacto social, económico y comunitario de las mujeres, así como la importancia de su participación en todos los ámbitos.

El origen del movimiento se remonta a 2017, cuando colectivos feministas de más de 50 países y alrededor de 200 ciudades convocaron a un paro internacional de mujeres. Bajo consignas como #NosotrasParamos y #NiUnaMenos, la movilización buscó denunciar las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres en espacios como el hogar, el trabajo, la escuela y la vía pública, además de exigir condiciones de igualdad.

En México, la convocatoria tomó fuerza en 2020 con la consigna “Un día sin nosotras”, invitando a las mujeres a suspender sus actividades cotidianas durante una jornada: no acudir a clases o al trabajo, no realizar compras ni participar en redes sociales, como una forma simbólica de evidenciar su aporte en la vida diaria.

De acuerdo con la propuesta avalada en comisiones, establecer el Día Nacional Sin Nosotras busca reconocer el significado social de este movimiento, el cual ha impulsado el debate público sobre la igualdad sustantiva, la violencia de género y la necesidad de construir una sociedad más equitativa.

Sin embargo, la fecha no implica un día feriado oficial. Parte del sentido de la movilización consiste precisamente en que las mujeres puedan ausentarse de sus actividades sin necesidad de solicitar permiso, como una forma de protesta y reflexión colectiva.