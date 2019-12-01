Aplican 17.2 millones de vacunas contra el sarampión en México; casos van a la baja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 08:29:38

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- El subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark, informó que en México se han aplicado 17.2 millones de vacunas contra el sarampión como parte de la jornada nacional de vacunación impulsada por el Gobierno federal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que, tras siete semanas de la campaña masiva anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, los casos de sarampión han disminuido en las últimas cuatro semanas en todo el país.

“Desde que iniciamos la vacunación masiva contra el sarampión hemos aplicado 17.2 millones de vacunas. En siete semanas hemos llegado a este número y, por esta razón, hoy la transmisión del sarampión está a la baja en las 32 entidades federativas, lo cual es una muy buena noticia”, explicó.

Clark destacó que, aunque la tendencia es positiva, se debe mantener la vigilancia y continuar con la vacunación para evitar nuevos brotes.

“Si bien todavía hay que mantener la guardia alta, seguir vacunándonos, hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja ya por lo menos cuatro semanas”, puntualizó.

El funcionario recordó que la meta del Gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales, es alcanzar las 25 millones de dosis aplicadas durante estas jornadas de vacunación.