Aparece con vida en Juárez, Nuevo León, el catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla que se encontraba desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 18:52:37
Juárez, Nuevo León, a 16 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la tarde de este viernes que fue localizado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla, de 42 años y nacionalidad colombiana, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El profesor contaba con una ficha de búsqueda activa desde el 2 de enero, luego de que se perdiera contacto con él; su última ubicación conocida fue el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La dependencia estatal informó sobre el hallazgo a través de sus plataformas digitales, tras llevar a cabo un operativo de búsqueda durante la jornada de este viernes.

“La #FiscaliaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”, detallaron en su comunicado.

