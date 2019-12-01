Anuncian inversión de más de 11 mil mdp para obras hidráulicas en el Valle de México; buscan evitar inundaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 10:50:48

Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno invirtió 11 mil 200 millones de pesos en obras hidráulicas en el oriente del Valle de México, a fin de evitar los riesgos de inundación en la zona oriente de la capital y el Estado de México.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana mencionó que se trata de seis obras principales, de las cuales algunas ya comenzaron a operar, mientras que otras están por concluirse.

Por su parte, el director de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), Efraín Morales dijo que este conjunto de obras conforman un sistema que permitirá el desalojo de agua mucho más rápidamente.

Además, mencionó que hay obras complementarias que serán administradas por los Gobiernos municipales.

En ese sentido, indicó que los municipios beneficiados son Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Chalco y Valle de Chalco, además de la alcaldía de Iztapalapa.