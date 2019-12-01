Anuncian construcción de 13 mil viviendas en Colima, con inversión de más de 12 mil mdp

Ciudad de México, a 4 de marzo 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), anunció la construcción de 13 mil viviendas a través del Infonavit y la Comisión Nacional de la Vivienda (CNV), con una inversión de 12 mil 400 millones de pesos.

Lo anterior lo detalló Edna Vega, titular de la dependencia federal, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México.

Por su parte, la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno destacó que con el programa de vivienda federal se dejó atrás un modelo de desarrollo inmobiliario, alejado de los centros urbanos con complicaciones para los servicios, por lo que estos se convertían más en un problema que en una solución.

Mientras tanto, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, aseveró que ese organismo ya inició con la construcción de las primeras 3 mil viviendas en esta entidad y se prevé que a lo largo de este año se inicie la construcción de otras 7 mil 500.