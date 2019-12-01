Anuncia Sheinbaum que llegará el primer ministro de Canadá a México el 18 de septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 10:06:09

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.- La presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, confirmó que será el próximo 18 de septiembre, cuando el primer ministro de Canadá, Mark Carney, esté en México.

Aunque no dio muchos detalles sobre la visita, la mandataria mexicana, indicó que sostendrán varias reuniones trabajo y después ofrecerán una conferencia de prensa en conjunto.

Según información del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, Carney llegará a México acompañado por miembros de su gabinete, así como de una comitiva de empresarios canadienses de alto perfil.

“Esta visita se inscribe en seguimiento a la conversación que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney durante la reunión del G7 en Calgary, en Canadá. Ahí convinieron ambos que harían una visita a México”.

“Seguramente habrá algunos anuncios interesantes desde el punto de vista de algunas inversiones, y algunos comunicados conjuntos que estamos ya elaborando, sobre los diversos pilares que se han definido, para darle a esta visita el realce que merece y, pues, los contenidos que son los que le dan, realmente, la razón de ser a todo este ejercicio de diplomacia y de trabajo en áreas que nos benefician a ambos países”, declaró el canciller.