Anuncia Sheinbaum que la empresa Safran reforzará su presencia en México con nuevas inversiones para la industria aeronáutica

Anuncia Sheinbaum que la empresa Safran reforzará su presencia en México con nuevas inversiones para la industria aeronáutica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 22:56:06
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Ciudad de México, a 1 de julio de 2026.- La industria aeronáutica en México recibirá un nuevo impulso con la ampliación de las inversiones de la empresa francesa Safran, anunció este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de reunirse en Palacio Nacional con el director ejecutivo de la compañía, Olivier Andriès, y parte de su equipo de trabajo.

La mandataria dio a conocer la información a través de una publicación en la red social X, donde destacó que la firma fortalecerá su presencia en el país como parte de su estrategia de crecimiento en el sector aeroespacial.

Sheinbaum detalló que Safran ha canalizado más de 147 millones de dólares en proyectos desarrollados en los estados de Querétaro y Chihuahua, recursos que han contribuido a la generación de alrededor de 2 mil 300 empleos.

Al referirse a esta nueva etapa de expansión, la presidenta resaltó que este tipo de inversiones favorecen el desarrollo económico y la creación de oportunidades laborales, al señalar que "avanzamos en el desarrollo con bienestar".

Safran es considerada una de las principales proveedoras de la industria aeroespacial a nivel internacional y mantiene operaciones estratégicas en México, donde participa en la fabricación de componentes y tecnología para el sector aeronáutico.

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