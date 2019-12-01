Anuncia Sheinbaum que este jueves no habrá "Mañanera"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 22:47:14

Ciudad de México, a 4 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la noche de este miércoles que el jueves 5 de febrero no se llevará a cabo la conferencia matutina, por lo que convocó a la ciudadanía a retomar este ejercicio informativo el viernes 6.

A través de sus redes sociales, la mandataria explicó que ese día se trasladará a Querétaro para participar en la conmemoración del aniversario de “nuestra Constitución”.

“Mañana estaremos en Querétaro para conmemorar el aniversario de nuestra Constitución; no habrá conferencia matutina. Nos vemos el viernes 6 de febrero desde Morelia, Michoacán”, escribió la presidenta en su mensaje.

Durante su visita a Morelia, además de encabezar la conferencia, Sheinbaum sostendrá una reunión para dar seguimiento a los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.