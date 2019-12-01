Anuncia Sheinbaum inversión de 13 mil mdp para solucionar problema del agua en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 14:35:59

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos (mdp) para garantizar el suministro de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, en beneficio de millones de habitantes de Jalisco.

“El Gobierno Federal va a aportar los recursos, todo (...) De acuerdo con lo que me informa Efraín (Morales López, director general de la Conagua) son alrededor de 12 mil millones, 13 mil millones, mañana se va a hacer todavía una revisión mayor".

“Y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema, y que el Gobierno Federal pueda ayudarle a los millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de Jalisco”, informó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que, además, el Gobierno de Jalisco destinará alrededor de 7 mil 500 millones de pesos para la construcción de una planta potabilizadora.