Anuncia empresa estadounidense la inversión de 4 mil 800 mdd en México para desarrollo de IA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 11:53:18
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025.- La empresa estadounidense Cloud HQ, anunció durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se realizará una inversión de 4 mil 800 millones de dólares, con la finalidad de ampliar su presencia en México y se desarrollen centros de datos para Inteligencia Artificial (IA).

El director de operaciones, Keith Patrick Harney, dijo que con esta inversión se ampliará el centro que opera en Querétaro.

La mandataria federal, aseguró que esta será una gran inversión y no solo por el monto, sino porque con el proyecto se impulsan las tecnologías de la información y esto permitirá el desarrollo de la inteligencia artificial en México, además de que indicó que será el gobierno de Querétaro quien se encargue de la planeación urbana para el desarrollo de la inversión.

Asimismo, Harney detalló que las aplicaciones informáticas clave en el centro de datos son: computación en la nube; inteligencia artificial; internet de las cosas/dispositivos conectados; transmisión del vídeo; realidad virtual aumentada; comercio electrónico; procesamiento de pagos y vehículos conectados/autónomos.

“Pensamos que México querrá dar un salto a la economía digital, para ello se requieren los cimientos necesarios que son los centros de datos. Hemos sido muy bien recibidos, hay una relación estratégica y comercial… no estaríamos invirtiendo este monto de cantidades si hubiera riesgo de invertir en México, pero estamos seguros de donde estamos por eso estamos realizando esta inversión”, expresó Harney.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que gracias a este proyecto, se generarán 7 mil 200 empleos directos.

 

 

 

