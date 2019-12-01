Anuncia Clara Brugada que suma la CDMX una derrama económica de 45 mil mdp por torneo internacional de fútbol

Anuncia Clara Brugada que suma la CDMX una derrama económica de 45 mil mdp por torneo internacional de fútbol
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 15:57:49
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Ciudad de México a 6 de julio de 2026.- La Ciudad de México consolida un importante impulso económico y turístico gracias al torneo internacional de futbol que se desarrolla en el país. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la capital ha registrado hasta ahora una derrama económica de 45 mil millones de pesos y la llegada de 3.7 millones de visitantes, cifras que podrían incrementarse en los próximos días.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que la ocupación hotelera supera el 80 por ciento, reflejo de la alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros que han visitado la ciudad con motivo de la competencia.

Brugada explicó que las actividades relacionadas con el certamen aún continúan, por lo que permanecerán en funcionamiento el Fan Festival instalado en el Zócalo capitalino, así como los 18 festivales futboleros distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Indicó que la estimación de la derrama económica se basa en datos proporcionados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

La Canaco también estimó que el evento deportivo ha propiciado la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales, principalmente en áreas de atención al cliente, logística, transporte y comercio.

En materia turística, el organismo destacó que la justa deportiva ha fortalecido la proyección internacional de la capital del país, favoreciendo la llegada de más de 1.1 millones de visitantes, con un gasto promedio estimado de hasta 22 mil 500 pesos por persona.

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