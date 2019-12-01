Ante persistencia de lluvias y vientos intensos, Protección Civil mantiene llamado a extremar precauciones

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró el llamado a la población para extremar medidas de autoprotección ante la persistencia de condiciones meteorológicas severas que marcarán el inicio de la semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el desplazamiento del Frente Frío Número 30, impulsado por una masa de aire ártico, provocará un marcado descenso de temperatura y fenómenos severos en regiones del sur, sureste y la Península de Yucatán.

Para este lunes se prevén lluvias puntuales intensas a torrenciales, con acumulaciones de 150 a 250 milímetros en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lo que incrementa significativamente el riesgo de inundaciones y deslaves, especialmente en zonas bajas y de ladera.

Además, se mantendrá un ambiente gélido, con bancos de niebla durante la mañana en la Mesa del Norte, Mesa Central y el Valle de México, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

En las zonas costeras, la CNPC alertó por un evento de “Norte” intenso, con rachas de viento de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 80 a 100 km/h en el litoral de Veracruz. Estas condiciones se mantendrán durante el martes 27 de enero, aun cuando el frente frío deje de afectar directamente al país, persistiendo rachas superiores a los 90 km/h en Oaxaca y Chiapas.

La dependencia exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, utilizar la técnica de vestir en capas, evitar el uso de anafres en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y poner especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores. Asimismo, recomendó asegurar techos y objetos sueltos, alejarse de árboles y estructuras en riesgo de colapso y evitar cruzar ríos o arroyos crecidos.

El Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene activo y en coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales. La CNPC pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales y atender puntualmente las indicaciones de las autoridades locales.