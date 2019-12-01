Ante las bajas temperaturas, ajustan temporalmente el horario de entrada escolar en Yucatán

Ante las bajas temperaturas, ajustan temporalmente el horario de entrada escolar en Yucatán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 22:58:44
Mérida, Yucatán, a 27 de enero de 2026.- La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) dio a conocer que, debido a las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días, se aplicará un ajuste temporal en el horario de entrada escolar. A partir de este miércoles 28 y hasta el 4 de febrero, el ingreso a las escuelas públicas del estado será de las 8:00 horas, en lugar de las 7:00.

La medida tiene como finalidad proteger la salud de las y los alumnos, así como del personal docente, administrativo y directivo, y será válida para todos los niveles educativos en planteles públicos de Yucatán.

La dependencia solicitó el apoyo de madres, padres y tutores, además de recomendar a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización. “Cuidar la salud y el bienestar de la comunidad educativa es una responsabilidad compartida”, subrayó la Segey mediante un comunicado.

En paralelo, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) advirtió sobre un marcado descenso en las temperaturas mínimas en todo el estado, derivado del avance del frente frío número 30 sobre la Península de Yucatán.

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que la masa de aire ártico asociada a este sistema provocará un ambiente más frío, principalmente durante la madrugada, entre las 03:00 y las 06:00 horas.

Para el amanecer del miércoles 28 de enero, se prevén temperaturas de entre 11 y 13 grados Celsius en municipios del sur como Tekax, Peto, Tzucacab, Oxkutzcab, Santa Elena y Muna. En el oriente, en localidades como Valladolid; en la zona centro, como Izamal y sus alrededores; así como en el noroeste, incluyendo Mérida, se esperan valores de 13 a 15 grados, mientras que en la franja costera oscilarán entre 18 y 20 grados.

De acuerdo con el pronóstico, el jueves 29 de enero se registraría una ligera recuperación térmica, con mínimas de 14 a 16 grados en regiones del centro (Izamal), noreste (Tizimín) y noroeste (Mérida). En el sur, las temperaturas se mantendrían entre 15 y 17 grados, y en la costa continuarían entre 18 y 20 grados Celsius.

No obstante, Procivy advirtió que a partir del viernes 30 de enero podría reforzarse la masa de aire ártico, generando un nuevo descenso térmico. En municipios del suroeste y sur, como Tekax, Peto, Tzucacab, Chankom, Chikindzonot, Kaua y Cuncunul, así como en el noroeste —Halachó, Maxcanú, Kopomá, Chocholá, Kinchil y Abalá—, además del poniente y sur de Mérida, se esperan mínimas de entre 9 y 11 grados. En el centro y noreste se estiman valores de 12 a 14 grados, y en la costa de 15 a 17 grados.

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil señaló que los modelos meteorológicos a mediano y largo plazo prevén la posible llegada de un nuevo frente frío hacia finales de enero o en los primeros días de febrero, lo que podría extender el ambiente frío durante la primera semana del próximo mes.

