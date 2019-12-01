Ante condiciones ambientales, cambian la sede para las bodas colectivas en CDMX

Ante condiciones ambientales, cambian la sede para las bodas colectivas en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 21:09:53
Ciudad de México, a 13 de febrero de 2026.- Debido a la persistencia de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, activada desde la tarde del jueves por las altas concentraciones de este contaminante, autoridades de la Ciudad de México determinaron cancelar y reprogramar varias actividades previstas en el marco de los festejos por el Día del Amor y la Amistad.

Entre los eventos afectados se encuentra la Boda Colectiva programada para el 14 de febrero en el Zócalo capitalino, la cual “tenía programadas diversas sorpresas para los contrayentes”. Ante las condiciones ambientales, el evento cambiará de sede y se llevará a cabo en el Auditorio Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

Aunque hasta las 20:00 horas de este viernes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinaría si la contingencia continuará vigente para el sábado, la jefa de Gobierno decidió trasladar la ceremonia masiva a un espacio cerrado, con el fin de evitar que las parejas y sus familiares se expongan a niveles elevados de contaminación.

“Será una boda de miles de parejas; los esperamos para celebrar este día con todas estas actividades”, expresó Brugada durante una conferencia de prensa.

