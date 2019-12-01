Amplía México la alerta nacional para frenar la propagación del gusano barrenador en el ganado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 20:47:13
Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2025.- México amplió la alerta nacional para frenar la propagación del gusano barrenador en el ganado.

Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó la modificación al acuerdo que activa y amplía el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), por lo que su aplicación se extiende a las ocho regiones zoosanitaría del país.

Dicha decisión se tomó, debido a que la plaga que ha causado grandes pérdidas económicas, así como riesgo a la salud pública, ya se encuentra en el sur y centro de México, y existe la probabilidad de que llegue a zonas ganaderas del norte, las cuales hasta el momento se encuentran libres de este impacto sanitario.

Las entidades que tienen zona afectada por gusano barrenador de acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) son :

Región 6

  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • 32 municipios del sur de Veracruz

Región 7 (Península de Yucatán)

  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Mientras que los estados con regiones del país donde se amplían las medidas preventivas y de vigilancia son:

Región 1

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Chihuahua
  • Sonora
  • Sinaloa

Región 2

  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León

Región 3

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • 57 municipios del norte de Veracruz

Región 4

  • Aguascalientes
  • Colima
  • Guanajuato
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nayarit
  • Zacatecas

Región 5

  • Puebla
  • Guerrero
  • Tlaxcala
  • 127 municipios de Veracruz

Región 8

  • Estado de México
  • Morelos
  • Hidalgo
  • Querétaro
  • Ciudad de México

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noventa Grados
