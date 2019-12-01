Amplía México la alerta nacional para frenar la propagación del gusano barrenador en el ganado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 20:47:13

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2025.- México amplió la alerta nacional para frenar la propagación del gusano barrenador en el ganado.

Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó la modificación al acuerdo que activa y amplía el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), por lo que su aplicación se extiende a las ocho regiones zoosanitaría del país.

Dicha decisión se tomó, debido a que la plaga que ha causado grandes pérdidas económicas, así como riesgo a la salud pública, ya se encuentra en el sur y centro de México, y existe la probabilidad de que llegue a zonas ganaderas del norte, las cuales hasta el momento se encuentran libres de este impacto sanitario.

Las entidades que tienen zona afectada por gusano barrenador de acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) son :

Región 6

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

32 municipios del sur de Veracruz

Región 7 (Península de Yucatán)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que los estados con regiones del país donde se amplían las medidas preventivas y de vigilancia son:

Región 1

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Región 2

Durango

Coahuila

Nuevo León

Región 3

Tamaulipas

San Luis Potosí

57 municipios del norte de Veracruz

Región 4

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Zacatecas

Región 5

Puebla

Guerrero

Tlaxcala

127 municipios de Veracruz

Región 8