Amplia AMEQ horario de QroBús por fin de año
Autor: Redacción / Gustavo Trejo | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 18:25:54
Querétaro, Querétaro,  a 30 de diciembre de 2025.- El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo David Cuanalo Santos informó que debido a la celebración por Año Nuevo, el horario del transporte público QroBús se ampliará desde la noches del 31 de diciembre hasta las 2:00 horas del 1 de enero del 2026.

 

Explicó que esta acción tiene como objetivo principal ayudar en los traslados de los queretanos que salgan a celebrar en distintos puntos de la zona metropolitana y puedan hacer uso del transporte nocturno sin ningún contratiempo; ya que es una fecha de gran movilidad.

 

“En el caso de las rutas nocturnas se va a hacer la ampliación del horario hasta las 2:00 de la mañana, esto aplicará solamente el día 31 de diciembre o día 1 de enero”, dijo.

 

Destacó que el servicio nocturno ha registrado un crecimiento importante en su uso, al acumular 422 mil 465 ascensos en lo que va del año, cifra que, refleja un incremento cercano al triple de personas usuarias en comparación con periodos anteriores.

