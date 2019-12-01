AMLO reaparece, condena acciones contra Nicolás Maduro y lanza advertencia directa a Donald Trump

Ciudad de México, a 03 de enero de 2026. — El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció públicamente para fijar postura ante las versiones sobre la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho que consideró un atentado a la soberanía del pueblo venezolano.

En un mensaje difundido en redes sociales, AMLO señaló que, aunque se encuentra retirado de la vida política, sus convicciones libertarias le impiden guardar silencio frente a lo que calificó como una acción prepotente por parte del gobierno de Estados Unidos, al que advirtió sobre los riesgos de actuar como una “tiranía mundial”.

El exmandatario dirigió un mensaje directo al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien exhortó a no caer en la autocomplacencia ni a escuchar a los llamados “halcones” de la política exterior, al tiempo que alertó que “la efímera victoria de hoy puede convertirse en la derrota del mañana”.

Durante su pronunciamiento, López Obrador retomó la frase de Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y destacó su identidad como mexicano y latinoamericano. Asimismo, expresó su apoyo incondicional a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayando que la política exterior debe basarse en el respeto entre naciones.

El posicionamiento del exmandatario provocó diversas reacciones en el ámbito político y en redes sociales, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas y versiones aún no confirmadas sobre la situación del gobierno venezolano.