Algunos tips para ser feliz: Filosofía UAG

Guadalajara, Jalisco, 6 de junio del 2025.- Él quiere ser feliz, ella quiere ser feliz, nosotros queremos ser felices... ¡Todos queremos ser felices! El problema es cómo lograrlo.

Aquí daremos unos pasos para a acercarnos a la felicidad:



1. Aceptar que en esta vida no podemos ser 100% felices.

¡Así es! Aunque en determinado momento nos sintamos muy felices -nos detiene el policía de tránsito y nos multa-.



2. Ser agradecido.

Despertar y dar gracias a Dios por el nuevo día. Otros no la libraron y ojalá no se hayan ido a un lugar muy, pero muy caliente.



3. Vivir y dejar Vivir.

Vive tu vida, deja a los otros. El estar pendiente de lo que hacen otros nos aleja de la felicidad, salvo que sean tus hijos y procures su bien.



4. Amar a tu prójimo.

El que odia no puede ser feliz, el odio produce coraje y ese sentimiento enferma.



5. Ordenar tu entorno.

Quien vive en un ambiente caótico sentirá disgusto. No necesitas lujos, si no, que tus posesiones estén limpias y ordenadas.



6. Alimentación sana.

- Me duele mucho el estómago, pero qué feliz estoy… ¡Imposible!

El desnutrido tampoco se sentirá bien



7. Ejercicio moderado.

Un paseo caminando, un ejercicio moderado nos libera dopamina, la hormona de la felicidad.



8. Valor para enfrentar los problemas.

El cobarde vive huyendo, evadiendo y no tendrá paz y satisfacción.



9. Sea amable y cariñoso.

De los buenos días y un beso a su pareja al despertar; al llegar al trabajo salude alegremente y deseéles un buen día, pues todo se devuelve.



10. Siempre sonría.

La sonrisa es un espejo. Quien le sonríe al otro lo hace sonreír y eso nos alegra.



Y bien, ¿cuáles tips para ser feliz nos podría compartir?