Alfredo Ramírez Bedolla da condolencias a familiares de Carlos Manzo tras su asesinato; promete justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 12:49:35
Uruapan, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.– El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acompañó este domingo a familiares y amigos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, durante su sepelio, donde expresó sus condolencias y reafirmó su compromiso de garantizar justicia.

“En medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias”, escribió el mandatario estatal en sus redes sociales.

Ramírez Bedolla reconoció que el asesinato del edil ha generado profunda indignación en el colectivo social michoacano, pero aseguró que su gobierno actuará con determinación.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, subrayó.

