Alertan por posible aumento de nivel del río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 14:20:11
Tampico, Tamaulipas, a 18 de octubre 2025.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva ante el aumento en los niveles del Río Pánuco en zonas de Tampico y Ciudad Madero, en Tamaulipas, así como en Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz.

“Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, #Tamaulipas, y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, #Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre.”, compartió la Coordinación en redes sociales.

Por lo anterior, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y seguir las siguientes indicaciones de Protección Civil estatal y municipal:

  • Identificar rutas de evacuación y refugios temporales activos.

  • Evitar cruzar puentes o caminos inundados.

  • Tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, alimentos y medicamentos básicos.

Además, en caso de emergencia, la dependencia federal pidió comunicarse al 911 o con la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente.

