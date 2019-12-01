Alertan por mar de fondo en el Pacífico; se esperan olas de más de dos metros

Alertan por mar de fondo en el Pacífico; se esperan olas de más de dos metros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 11:15:00
Ciudad de México, a 15 de agosto 2025.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) emitió una alerta por mar de fondo en las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el comunicado oficial, se espera que el fenómeno marino se presente el próximo 17 de agosto y culmine el 19 del mismo mes.

Durante las fechas mencionadas se espera oleaje de entre 6 y 8 pies (1.8 y 2.4 m) de altura con un periodo de 18 a 20 segundos y corrientes de retorno.

Dichas condiciones se prevén en:

  • Puerto Chiapas, Chiapas
  • Salina Cruz, Oaxaca
  • Acapulco, Guerrero
  • Lázaro Cárdenas, Michoacán
  • Manzanillo, Colima
  • Puerto Vallarta, Jalisco
  • San Blas, Nayarit
  • Mazatlán, Sinaloa
  • La Paz, Baja California Sur

Por lo anterior, se recomienda a la ciudadanía que se mantengan atentos a los avisos oficiales, extremar precauciones a la navegación y operaciones portuarias, así como extremar precauciones por oleaje elevado y corrientes.

Noventa Grados
