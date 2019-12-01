Alertan por fraudes electrónicos en paquetes de experiencias para el Mundial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:19:24

Ciudad de México, a 11 de marzo 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), emitieron una alerta por la presencia de fraudes digitales relacionados con paquetes de experiencias para el Mundial 2026.

A través de un comunicado, las dependencias indicaron que ante la proximidad en el inicio de la justa mundialista, se prevé un incremento en la búsqueda de viajes, boletos, hospedaje y movilidad, especialmente en las ciudades sede, como la capital del país. Por lo que ciberdelincuentes podrían difundir sitios web clonados que simulan ser agencias de viaje o portales vinculados con el evento mundialista.

En la nota de prensa se detalló que estas páginas s replican diseños, logotipos y textos oficiales, lo que genera una falsa sensación de confianza en supuestos “paquetes todo incluido”, que ofrecen boletos, hospedaje y transporte.

Ante esta situación, las autoridades emiten las siguientes recomendaciones para evitar fraudes relacionados con servicios de transporte y hospedaje en el contexto del Mundial 2026:

Comprar boletos y paquetes únicamente en sitios oficiales: www.fifa.com/tickets.

Verificar que las páginas web que ofrecen servicios de hospedaje cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad.

Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

No realizar transferencias a cuentas personales ni efectuar pagos en efectivo o mediante criptomonedas.

No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es