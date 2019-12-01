Alertan por fraudes digitales en la venta de boletos para el Mundial de Fútbol 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 19:06:03

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2026.- Ante el creciente interés por asegurar un lugar en los estadios durante la próxima justa mundialista, autoridades federales y capitalinas alertaron sobre el aumento de fraudes digitales relacionados con la venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las dependencias exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar ser víctima de engaños en línea.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) y su Policía Cibernética, advirtió que la expectativa por adquirir boletos ha sido aprovechada por ciberdelincuentes que crean páginas falsas con apariencia oficial.

De acuerdo con las autoridades, estos sitios fraudulentos replican logotipos, tipografías, colores e imágenes similares a los portales auténticos para aparentar legitimidad. Además, los estafadores difunden anuncios patrocinados en redes sociales, envían correos masivos y mensajes de texto con supuestas preventas o promociones exclusivas para atraer a los aficionados.

Una vez que las víctimas ingresan a estas plataformas, se les solicita información confidencial como nombre completo, domicilio, datos bancarios, código de seguridad e incluso documentos adicionales.

Para presionar la compra, los portales apócrifos muestran mensajes como “últimos boletos disponibles” o “oferta por tiempo limitado”, acompañados de contadores regresivos que simulan alta demanda y buscan impedir que el usuario verifique la autenticidad del sitio.

Frente a este panorama, las dependencias recomendaron adquirir entradas únicamente a través del portal oficial de la FIFA (www.fifa.com/tickets⁠), desconfiar de precios considerablemente bajos o de vendedores que argumenten emergencias para justificar la venta inmediata, y evitar transferencias directas a cuentas personales.

También pidieron no compartir contraseñas ni códigos de verificación, activar alertas bancarias para detectar cargos no reconocidos y reportar cualquier página sospechosa o intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

Para mayor orientación, la población puede consultar la Ciberguía disponible en el sitio oficial del Gobierno de México. Asimismo, la SSC capitalina mantiene atención permanente mediante la aplicación Mi Policía, sus cuentas oficiales en X y el correo de la Policía Cibernética, además del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Con estas acciones, las instituciones reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad digital y proteger tanto la información personal como el patrimonio de quienes buscan disfrutar del máximo evento futbolístico sin contratiempos.