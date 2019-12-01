Alerta sísmica despierta a Guanajuato; evacuaciones preventivas en Celaya sin saldo negativo

Alerta sísmica despierta a Guanajuato; evacuaciones preventivas en Celaya sin saldo negativo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 14:49:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 2 de enero del 2025.- El estado de Guanajuato fue despertado la mañana de este viernes por la activación de la alerta sísmica en dispositivos móviles, lo que generó movilización inmediata de cuerpos de emergencia y evacuaciones preventivas en el municipio de Celaya, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños estructurales.

El director de Protección Civil municipal, Salomón Ocampo Mendoza, informó que como medida preventiva se desalojó a más de 300 personas de distintos edificios públicos, entre ellos dependencias municipales, una instancia federal y la clínica del ISSSTE, de donde fueron evacuadas 248 personas.
De acuerdo con el funcionario, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en las costas del estado de Guerrero y alcanzó una magnitud de 6.5, siendo perceptible en algunas zonas de Celaya.

Tras la alerta, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegaron unidades para la revisión de inmuebles públicos y privados.

Ocampo Mendoza detalló que durante la jornada se atendieron diversos reportes ciudadanos, principalmente para la inspección de edificaciones antiguas, a fin de descartar afectaciones estructurales.

Señaló que hasta el momento no se tiene registro de colapsos, daños mayores ni personas lesionadas.

Finalmente, el director destacó que, aunque Celaya se localiza en una zona de bajo riesgo sísmico, los protocolos de Protección Civil permanecen activos ante la posibilidad de réplicas, por lo que las revisiones continuaron a lo largo del día para garantizar la seguridad de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece exalcalde de Amatlán de Cañas, Nayarit, al caer con su vehículo en barranco
Ataque armado deja sin vida a un hombre en un autolavado de Celaya, Guanajuato
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 
Aparatoso choque deja una lesionada en la colonia Jurica del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 
Michoacán: 18 colombianos desaparecidos; localizados 4 confirman que fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado
Sectur sin reporte de afectaciones por sismo en la costa michoacana
Policías en sentido contrario se estrellan contra dos autos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: cinco heridos, entre ellos dos agentes
Comentarios