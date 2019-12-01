Alerta sísmica despierta a Guanajuato; evacuaciones preventivas en Celaya sin saldo negativo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 14:49:29

Celaya, Guanajuato, 2 de enero del 2025.- El estado de Guanajuato fue despertado la mañana de este viernes por la activación de la alerta sísmica en dispositivos móviles, lo que generó movilización inmediata de cuerpos de emergencia y evacuaciones preventivas en el municipio de Celaya, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños estructurales.

El director de Protección Civil municipal, Salomón Ocampo Mendoza, informó que como medida preventiva se desalojó a más de 300 personas de distintos edificios públicos, entre ellos dependencias municipales, una instancia federal y la clínica del ISSSTE, de donde fueron evacuadas 248 personas.

De acuerdo con el funcionario, el movimiento telúrico tuvo su epicentro en las costas del estado de Guerrero y alcanzó una magnitud de 6.5, siendo perceptible en algunas zonas de Celaya.

Tras la alerta, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegaron unidades para la revisión de inmuebles públicos y privados.

Ocampo Mendoza detalló que durante la jornada se atendieron diversos reportes ciudadanos, principalmente para la inspección de edificaciones antiguas, a fin de descartar afectaciones estructurales.

Señaló que hasta el momento no se tiene registro de colapsos, daños mayores ni personas lesionadas.

Finalmente, el director destacó que, aunque Celaya se localiza en una zona de bajo riesgo sísmico, los protocolos de Protección Civil permanecen activos ante la posibilidad de réplicas, por lo que las revisiones continuaron a lo largo del día para garantizar la seguridad de la población.