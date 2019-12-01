Alerta la CNPC por lluvias intensas y fuerte oleaje en costas del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 21:30:50

Ciudad de México, a 7 de julio de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco fortalecer las acciones preventivas y de protección civil para proteger su integridad y su patrimonio, ante el pronóstico de lluvias de intensidad muy fuerte en esas entidades.

De igual forma, la dependencia indicó que también se esperan lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por lo que recomendó mantenerse informados sobre las condiciones del clima y seguir las indicaciones de las autoridades.

Asimismo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo también advirtió que el oleaje aumentará de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a habitantes y turistas que se encuentren en las zonas costeras a evitar acercarse a playas, malecones y rompeolas, suspender actividades recreativas en el mar y respetar las restricciones de navegación, además de atender en todo momento los avisos emitidos por las autoridades.