Alerta el SMN por un descenso significativo en la temperatura por la interacción del frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal de la temporada

Ciudad de México, a 21 de enero de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que durante el próximo fin de semana se prevén condiciones climáticas adversas, principalmente en el norte del país, debido a la interacción del frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal de la temporada.

El director del organismo, Fabián Vázquez, informó que a partir del viernes se registrará un descenso significativo de las temperaturas, con posibilidad de nieve o aguanieve en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En un aviso especial difundido en redes sociales, explicó que actualmente la corriente en chorro subtropical se desplaza hacia el norte de Baja California, aunque en los siguientes días avanzará hacia el noroeste del territorio nacional. Este fenómeno propiciará nevadas en la Sierra de San Pedro Mártir y afectará durante el fin de semana al norte-centro del país, así como al Valle de México.

Para el sábado, detalló, el frente frío número 30 avanzará con mayor intensidad sobre el noreste de México, extendiendo las nevadas a Coahuila y algunas zonas de Nuevo León, además de los estados previamente mencionados. En regiones de mayor altitud, las temperaturas podrían ubicarse entre los menos 7 y menos 10 grados.

El titular del SMN advirtió que el domingo y el lunes se espera un enfriamiento aún más severo, con temperaturas “extremas”, aunque precisó que el pronóstico seguirá actualizándose conforme se cuente con más información.

Señaló que estas condiciones se presentarán principalmente en el sur de Estados Unidos; sin embargo, parte de la masa de aire polar avanzará hacia los estados del norte y noreste de México. Al respecto, explicó:

“Los valores de temperatura mínima pronosticados, por ejemplo, para regiones de Coahuila, Durango, Sonora y Chihuahua van a ser inferiores a los menos 12 grados durante el día domingo y para el lunes todavía es más extrema la condición. Vemos notablemente la región de Estados Unidos del sur de ahí en la parte de Texas, donde las temperaturas van a ser muy por abajo de los menos 15 grados y esto se va a reflejar también nuevamente en la región de Coahuila, todo el norte y noreste de México”.

Durante el fin de semana se prevén temperaturas de entre menos 5 y 0 grados, con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, se esperan valores de entre 0 y 5 grados en áreas montañosas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México.

Ante este panorama, el SMN recomendó a la población abrigarse adecuadamente, mantenerse hidratada, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

Finalmente, Vázquez indicó que el sistema frontal también se desplazará hacia el oriente y sureste del país, así como a la península de Yucatán, lo que provocará un evento de Norte muy intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas (golfo de Tehuantepec), Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.