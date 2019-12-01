Alcaldesa de Uruapan pide a ciudadanos resguardarse tras ola de violencia y bloqueos viales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 14:45:02

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.— La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, emitió un mensaje a la ciudadanía a través de sus redes sociales para informar sobre la activación de protocolos de seguridad ante la situación de violencia registrada en la región, la cual incluye la quema de vehículos en diversas zonas.

La alcaldesa confirmó que, desde el primer momento de los incidentes, su administración mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales y federales para atender la situación y proteger a la población.

En su comunicado, Quiroz hizo un llamado "atento y responsable" a los habitantes, priorizando su seguridad e integridad. Las principales peticiones a la ciudadanía son:

Resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso y evitar salir si no es estrictamente necesario.

"No transitar por vialidades donde se reporten incidentes, informarse únicamente a través de los canales oficiales".

La edil finalizó el mensaje pidiendo a la población mantener la calma.