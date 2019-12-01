Al menos 38.5 millones de mexicanos vivían en pobreza en 2024, reporta Inegi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 08:50:30

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- La población en situación de pobre multidimensional en México alcanzó los 38.5 millones de personas en 2024, de acuerdo con el primer informe en la materia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese sentido, el organismo autónomo destacó que entre el año 2022 y el 2024, dicha cantidad se redujo en 8.3 millones, al pasar de 46.8 a 38.5 millones.

Lo anterior representa que, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 36.3% a 29.6%, lo que implica que casi 30 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

Por otra parte, el Inegi indicó que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema disminuyó de 7.1% en 2022 a 5.3% en 2024, lo que representa que dicho dato bajo de 9.1 millones de personas a 7 millones.

Mientras tanto, el porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 50.2% a 48.2% entre 2022 y 2024; lo que equivale en número de personas pasar de 64.7 a 62.7 millones en esta situación, respectivamente.