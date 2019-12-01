Al menos 160 comunidades se mantienen incomunicadas por lluvias en 5 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 10:45:43

Ciudad de México, a 16 de octubre 2025.- Al menos 160 comunidades se mantienen incomunicadas debido a las intensas lluvias e inundaciones que se registraron en cinco estados la semana pasada, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En ese sentido, el titular de la dependencia federal, Jesús Esteva Medina, detalló que 108 municipios continúan con afectaciones por las lluvias, de los cuales 69 fueron catalogados como prioritarios.

De igual forma, comentó que Hidalgo es el estado más impactado, con 28 municipios afectados y 84 localidades incomunicadas y sin acceso terrestre.

“Vamos avanzando poco a poco a lo largo de los caminos (…) Primero liberamos las carreteras federales, luego las estatales y después las municipales”, explicó el funcionario federal.

En ese sentido, el secretario Esteva Medina precisó que se mantienen activos 685 trabajadores y 368 máquinas pesadas, además de 323 adicionales operadas por las Fuerzas Armadas, para la limpieza y reapertura de vías.