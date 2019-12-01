AICM suspenderá operaciones en los próximos días; aquí te decimos la razón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 07:44:05
Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM) anunció que suspenderá despegues y aterrizajes durante cinco horas el próximo martes 16 de septiembre.

A través de un comunicado, la terminal aérea explicó que dicha determinación se tomó en pro del Desfile Militar con motivo del 215 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.

Asimismo, detalló que la suspensión de operaciones ocurrirá entre las 09:00 horas a las 14:00 horas.

Por lo anterior, el aeropuerto capitalino recomendó a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, en virtud de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados.

Según la nota de prensa, la suspensión se acordó de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares: la Agencia Federl de Aviación Civiul (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el propio AICM.

