AICM investiga retención de vuelo a Cancún

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 08:18:14

Ciudad de México, a 20 de diciembre 2025.- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), informó que dio inicio a las investigaciones correspondientes” luego de que un piloto de la aerolínea Magnicharters retuviera un vuelo desde la capital hacia la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

A través de un mensaje en redes sociales, la terminal aérea detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el vuelo GMT 780 con destino a Quintana Roo y precisó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ya investiga el caso.

“La AFAC, a través de la Comandancia del Aeropuerto, está realizando las investigaciones correspondientes, por lo que en su momento se informará a la opinión pública lo correspondiente”, señaló la administración.

En redes sociales circulan videos en los que se puede apreciar cómo el piloto de la aeronave expresa su molestia tras haber sido presuntamente despedido por la aerolínea.

“Este avión sale, hasta que nos paguen lo que nos deben”, advirtió el aviador a los pasajeros luego de solicitarles que subieran este mensaje a redes sociales.

Horas después, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), intervino y permitió que los pasajeros bajaran del avión.

Cabe señalar que, al corte de esta edición, la aerolínea Magnicharters, compuesta por 12 aeronaves Boeing 737 y fundada hace 30 años en el estado de Nuevo León, no ha dado detalles de lo ocurrido.