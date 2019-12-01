Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 11:39:13

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2026.- En México, algunos trabajadores del Gobierno federal tienen derecho a recibir hasta 40 días de aguinaldo, mientras que para los empleados del sector privado la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario.

La cantidad depende del régimen laboral y las condiciones de contratación, por lo que no todos los trabajadores del sector público reciben automáticamente los 40 días.

¿Quiénes reciben 15 días de aguinaldo?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los empleados del sector privado tienen derecho a un mínimo de 15 días

¿Quiénes reciben 40 días de aguinaldo?

Esta prestación corresponde a determinados servidores públicos federales, entre ellos:

Personal operativo, de base y de confianza.

Servidores públicos de enlace y mando.

Docentes e investigadores de instituciones federales.

Trabajadores del sector salud federal.

Personal de las Fuerzas Armadas, conforme a sus disposiciones.

El monto depende de las condiciones laborales y las normas aplicables a cada institución.

El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del estado establece que para quienes reciben 40 días, cada pago equivale a 20 días de salario, y el pago se realiza en dos partes:

Primera parte: antes del 15 de diciembre de 2026.

antes del 15 de diciembre de 2026. Segunda parte: a más tardar el 15 de enero de 2027.

¿Cuánto recibirás de aguinaldo?

Por ejemplo, una persona con un salario diario de 500 pesos recibiría:

Aguinaldo de 40 días: 20 mil pesos.

Primer pago: 10 mil pesos.

Segundo pago: 10 mil pesos.

Las cantidades son ilustrativas y pueden variar según la base salarial y las retenciones correspondientes.