Aguacate mexicano genera alrededor de 3 mil 500 mdd anuales; acuerdan medidas para fortalecer su producción

Aguacate mexicano genera alrededor de 3 mil 500 mdd anuales; acuerdan medidas para fortalecer su producción
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 21:47:05
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Ciudad de México, a 1 de octubre de 2026.- La industria aguacatera mexicana representa una fuente importante de empleos e ingresos para el país, con exportaciones que generan alrededor de 3 mil 500 millones de dólares al año. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó dos acuerdos con productores y exportadores para reforzar la producción, sanidad y seguridad del fruto destinado principalmente al mercado internacional.

Los convenios fueron establecidos con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), organización que agrupa principalmente a productores de Michoacán y Jalisco. La presidenta señaló que los documentos buscan fortalecer la cadena productiva y garantizar condiciones adecuadas para mantener la actividad exportadora.

Entre los temas contemplados se encuentra el reforzamiento de las medidas de seguridad y sanidad del aguacate, así como acciones encaminadas a evitar que la expansión de los cultivos provoque daños ambientales. El gobierno federal ya mantiene acuerdos con el sector para impedir que huertas destinadas a la exportación estén vinculadas con procesos de deforestación.

Otro de los puntos relacionados con la actividad es la protección de los trabajadores que participan en la cadena productiva. De acuerdo con información difundida tras la firma, se contempla avanzar en mecanismos que permitan garantizar condiciones laborales y de seguridad social para quienes laboran en el sector.

Sheinbaum destacó que el aguacate es una actividad que genera miles de empleos y tiene un peso relevante dentro de las exportaciones agroalimentarias mexicanas. Estados Unidos constituye el principal mercado para este producto, mientras que Michoacán y Jalisco concentran buena parte de la producción nacional.

Durante el encuentro, representantes de la APEAM reconocieron el trabajo conjunto con el gobierno federal y resaltaron la participación de productores de ambas entidades, muchos de ellos pequeños productores. Los detalles de los acuerdos serán difundidos entre los integrantes del sector en los próximos días.

Con estas medidas, autoridades y productores buscan establecer condiciones que permitan mantener la producción y exportación del aguacate mexicano, al tiempo que se incorporan compromisos relacionados con la sanidad, seguridad laboral y protección de los recursos forestales.

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