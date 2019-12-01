AGRICULTURA y sector privado capacitan a 930 productores para vender a cadenas comerciales en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 14:14:51

Ciudad de México, a 19 de octubre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Fundación Walmart de México y TechnoServe capacitaron a 930 agricultoras y agricultores de pequeña escala de Durango, con el objetivo de eliminar intermediarios y llevar directamente sus productos del campo a los anaqueles de las grandes cadenas comerciales.

Estos resultados son parte de la primera etapa del programa “Pequeño Productor”, que fue impartido en 109 localidades de 17 municipios (Lerdo, Nazas, Rodeo, Mapimí, Poanas, Cuencamé, Canatlán, Durango, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Tlahualilo, Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero) de Durango.

La iniciativa mantiene un enfoque prioritario en la inclusión y la equidad social, de ahí que cuenta con la participación directa de 171 mujeres rurales y 23 jóvenes.

Durante esta primera etapa, las y los productores fortalecieron sus capacidades técnicas agrícolas con la elaboración e implementación de insumos biológicos y análisis de suelos, la selección de semillas tecnológicamente adecuadas para cada región del estado y la cosecha de alta calidad en cultivos como brócoli, cilantro, apio, rábano, betabel, coliflor, lechuga, acelga, espinaca y perejil.

Además, “Pequeño Productor” contempla una visión integral para transformar el trabajo del campo en emprendimientos sostenibles y, de esta manera, también elevar sus ingresos económicos y calidad de vida.

Para las siguientes fases, el programa tiene proyectada la incursión de tres nuevas agroempresas ubicadas estratégicamente en los municipios de Lerdo, Nuevo Ideal y Poanas.

Las próximas etapas abordarán la formación para la constitución jurídica formal de las agroempresas y se brindará capacitación en logística, procesos de empaque y marketing estratégico.

La evaluación de los resultados contó con la presencia del director general de Precios, Ordenamiento Comercial y Valor Agregado de AGRICULTURA, Adolfo Zepeda Zepeda; el representante del Área de Comercialización de la dependencia, Óscar Fernández Hernández, y el titular de la Oficina de Representación en la entidad, Ismael Ayala Salazar.

La directora de Fundación Walmart de México, Gisela Noble, así como el director operativo y la directora nacional de TechnoServe México, Gilberto Rojas y Carolina Cely, respectivamente, estuvieron presentes.

Con estas acciones, el Gobierno de México ratifica su compromiso de trabajar de la mano con la iniciativa privada y la sociedad civil para dignificar el trabajo agrícola y llevar prosperidad compartida a las familias del campo mexicano.