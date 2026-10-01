AGRICULTURA y SAT fortalecen la cadena de exportación de aguacate a Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 13:24:31

Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- Con el objetivo de combatir la intermediación informal, fortalecer la cadena productiva y otorgar certeza jurídica a las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) coordinan acciones para garantizar el cumplimiento normativo y fiscal del sector.

En este marco, el SAT informó que las empresas empacadoras deberán cumplir estrictamente con los requisitos y medidas fitosanitarias de AGRICULTURA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para que las compras del fruto sean deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Esta medida se formalizó tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 (Anexo 7), en la que se incorpora el criterio normativo 60/ISR/N, enfocado específicamente en empacadores de exportación a Estados Unidos —con un valor de 3 mil 500 millones de dólares—.

De conformidad con los artículos 25 y 27 fracción I de la Ley del ISR, las deducciones autorizadas deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

En tanto que el Acuerdo —dado a conocer por AGRICULTURA el pasado 1 de octubre— establece que la fruta fresca de exportación debe provenir exclusivamente de huertos certificados, abastecer a las empacadoras de forma directa desde dichos predios y estar respaldada por el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido directamente por el propietario, usufructuario o poseedor del huerto certificado.

Para hacer efectiva la deducibilidad, las empacadoras deberán comprobar y conservar la documentación que acredite el cumplimiento de estas disposiciones fitosanitarias y fiscales.

Aunado a ello, AGRICULTURA y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reforzarán la exportación de aguacate mexicano con su incorporación al Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), mecanismo que acredita el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas de valor destinadas a los mercados internacionales.

AGRICULTURA —encabezada por la secretaria Columba Jazmín López Gutiérrez— destaca que con el establecimiento de estos requisitos y medidas fitosanitarias se fortalecerá la competitividad comercial y el desarrollo económico de las regiones productoras y exportadoras del país.

Con esta acción conjunta, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la trazabilidad, la sanidad agrícola y la transparencia fiscal del sector aguacatero. La nueva disposición entrará en vigor el 31 de diciembre de 2026.