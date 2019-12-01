AGRICULTURA y Amexcid firman acuerdo para potenciar el campo mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 12:49:22

Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) suscribieron un acuerdo específico de colaboración alimentaria, con la finalidad de vincular las capacidades técnicas de México con oportunidades de cooperación internacional en beneficio del campo.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, y la directora ejecutiva de la AMEXCID, Alejandra del Moral Vela, quienes coincidieron en la importancia de transformar las oportunidades de colaboración en proyectos tangibles de impacto inmediato para el sector agroalimentario.

“Queremos que la cooperación internacional se traduzca en intercambio de experiencias, innovación y soluciones concretas para los desafíos del campo mexicano”, destacó la secretaria federal.

Durante su intervención, la titular de AGRICULTURA señaló que México busca fortalecer sus capacidades en áreas estratégicas como el uso eficiente del agua, la salud de los suelos, el desarrollo de semillas mejor adaptadas, el uso eficiente de fertilizantes, la agricultura de precisión, la agroecología, la conservación de la biodiversidad, el mejoramiento vegetal y la incorporación de herramientas digitales.

Asimismo, destacó el interés de colaborar con países como Alemania, Países Bajos, la República de Corea y Japón con el fin de identificar conocimientos, tecnologías y modelos que puedan adaptarse a las necesidades y condiciones del campo mexicano.

“Aprender de otros países y compartir lo que México ha desarrollado nos abre nuevas oportunidades para fortalecer nuestro sector agroalimentario”, reiteró López Gutiérrez.

En su oportunidad, la directora ejecutiva de AMEXCID detalló que el acuerdo busca contribuir al cumplimiento de los planes sectoriales, el Plan México y los objetivos de la Agenda 2030, aprovechar la complementariedad de ambas instituciones y fortalecer la vinculación internacional para desarrollar iniciativas acordes con las prioridades del campo y sus compromisos internacionales.

Entre los proyectos prioritarios destaca la iniciativa “Infraestructura de inspección para la movilización sanitariamente segura de ganado en la frontera sur de México”, coordinada por AGRICULTURA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y la AMEXCID.

El proyecto tiene como objetivo reforzar la barrera sanitaria en la frontera sur mediante la construcción, modernización y equipamiento de infraestructura de inspección, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas y los mecanismos de coordinación entre autoridades.

Las acciones contemplan puntos de verificación, corrales de revisión, áreas de aislamiento y estaciones de control, donde el ganado pueda ser inspeccionado antes de su traslado hacia el interior del país.

Con esta medida se busca garantizar el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios, prevenir la introducción y propagación de enfermedades, proteger el estatus sanitario nacional y brindar mayor certidumbre a las y los productores pecuarios y los socios comerciales de México.